Мадрид, , 19:38 — REGNUM «Европе предстоит решающее пятилетие, — пишет сегодня, 11 сентября, испанское издание El Pais. — Климатические изменения, торговые войны и снижение темпов роста экономики снова бросают ЕС серьезные вызовы. Избранный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена ответить на них «геостратегическим» кабинетом, который будет вращаться вокруг двух главных вице-председателей правительства. Эти должности получат два тяжеловеса европейской политики. Голландский лейборист Франс Тиммерманс займется политикой в отношении изменения климата, в то время как датский либерал Маргрет Вестагер будет отвечать за цифровой рынок и конкуренцию».

В Брюсселе уже подготовлен новый центр управления, где будут решать судьбу ЕС следующие пять лет. Если всё в итоге пойдет по календарному плану, там уже не будет присутствовать представитель Соединенного Королевства. Страна отказалась отправлять в Брюссель еврокомиссара, подтвердив таким образом свое намерение выйти из состава ЕС до начала работы нового состава Европейской комиссии. И хотя Брексит — это наиболее неотложная проблема, главные вызовы таковы: декарбонизация экономики, растущая власть технологических гигантов и замедление темпов экономического роста на фоне того, что некоторые страны не успели залечить раны, оставленные великой рецессией.

Во вторник, 10 сентября, фон дер Ляйен представила кабинет, задуманный как «гибкий, оперативный и современный», который будет опираться на трех вице-президентов в качестве исполнительной власти. При этом Тиммерманс и Вестагер должны стать «суперкомиссарами» в новой команде, отвечающими за решение главных проблем, стоящих перед Европой.