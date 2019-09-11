Мадрид, , 19:35 — REGNUM «На переполненной Площади Казематов, под палящим солнцем, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо предстал перед народом на политическом митинге в честь Национального дня [10 сентября], чтобы поздравить с праздником своих сограждан и одновременно продемонстрировать свою позицию в отношении неопределенности, порождаемой приближающимся с каждым днем Брекситом», — пишет испанское издание El Mundo.

Получив аплодисменты толпы, гибралтарский лидер заявил, что, по его мнению, «Брексит не может быть таким же сложным, как закрытие границы». Событию, на которое сослался Пикардо, как раз исполнилось 50 лет. При этом глава правительства, заседающего на Конвент-плэйс, 6, признал, что «впереди ждут трудные моменты». Впрочем, как и предыдущие лидеры британской колонии, выступавшие в этот праздничный день до него, Пикардо выразил надежду, что Гибралтар «продолжит процветать и создавать богатство, не только для гибралтарцев, но и для тех, кто проживает вокруг». Последние слова недвусмысленно относились к тысячам испанцев, которые ежедневно пересекают границу, поскольку работают на британской заморской территории.