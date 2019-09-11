Вашингтон, , 19:34 — REGNUM «США остались без одного из ключевых источников сведений о внутренней работе Кремля, — пишет испанское издание El Mundo. — По сведениям канала CNN, у ЦРУ был информатор в окружении российского президента Владимира Путина, но в 2017 году его вывезли из России из страха, что неосмотрительность американского лидера Дональда Трампа приведет к раскрытию сотрудника».

Информация, которую поставлял этот источник, была так важна, что тогдашний глава ЦРУ Джон Бреннан не включал сообщения шпиона в папку с ежедневными докладами разведки, предназначавшуюся для президента США Барака Обамы, а помещал их в запечатанный конверт, чтобы они доставлялись отдельно. Информатор оказался в центре внимания после того, как крупнейшие американские СМИ начали расследовать предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Трамп утверждал, что ничего не знает о высокопоставленном шпионе в России.

CNN добавил, что утаил часть сведений о шпионе, чтобы уменьшить риск раскрытия его личности. «Однако некоторые российские СМИ, такие как «Коммерсант», назвали его имя и фамилию, — сообщает своим читателям El Mundo. — Речь идет об Олеге Смоленкове, сотруднике президентской администрации, который отправился в отпуск в Черногорию со своей семьей в июне 2017 года и бесследно исчез».