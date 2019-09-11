Киев, , 19:22 — REGNUM Верховная рада Украины еще три года назад получила от европейских партнеров «дорожную карту» внутренних реформ, содержащую 52 рекомендации — «но сделано было немного». В настоящий момент ситуация полностью изменится.

Об этом заявил нынешний спикер Рады Дмитрий Разумков сегодня, 11 сентября, в ходе встречи с делегацией Европарламента во главе с Пэтом Коксом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков уверил собеседника, что нынешний состав парламента настроен претворять в жизнь изменения «в достаточно быстром темпе». По его словам, для этого будет создан специальный офис парламентской реформы.

«Сегодня есть политическая воля имплементировать лучшие предложения европейских партнеров и изменить институциональную способность Верховной рады… чтобы работа парламента была понятной для общества. В полную мощность должен заработать офис парламентской реформы, о старте которого было объявлено еще весной этого года», — отметил спикер Рады.

Также Разумков высказал надежду, что парламент нынешнего созыва станет «наиболее результативным» в истории Украины.