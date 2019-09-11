Москва, , 19:11 — REGNUM Общественная палата Российской Федерации намерена пригласить для обсуждения вопроса размещения политической рекламы в сети интернет в ходе выборов 8 сентября представителей американских компаний Google и Facebook. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заявил, что Общественная палата направит официальные приглашения в адрес Google и Facebook для участия в заседании рабочей группы ОП по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета.

Малькевич пояснил, что представителей Google и Facebook пригласят, чтобы осуждать с ними алгоритмы их работы, особенно в части размещения политической рекламы на выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Google и Facebook как в «день тишины», так и в день выборов распространяли политическую рекламу. Это является грубейшим нарушением законодательства Российской Федерации.

Стоит отметить, что в Google уже заявили, что компания якобы поддерживает только «ответственную политическую рекламу». В Facebook же заявили, что вся отвественность за соблюдение российского избирательного законодательства лежит исключительно на рекламодателях, а не на администрации социальной сети.