Екатеринбург, , 18:31 — REGNUM В Екатеринбурге создают проект генерального плана до 2035 года. Заседание коллегии провёл мэр Александр Высокинский 11 сентября, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Глава городского департамента архитектуры Алексей Храмов отметил, что специалисты скоро закончат оформлять проект. Затем окончательная редакция будет представлена общественности.

Высокинский со своей стороны обратил внимание на сроки разработки и на важность тщательной разработки. «Этот документ во многом будет определять дальнейшие перспективы территориального развития города», — отметил мэр.