Киев, , 18:20 — REGNUM Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук назвала «политическим» представление президента Владимира Зеленского, которое поступило в парламент, с требованием распустить ЦИК. Соответствующее заявление Слипачук сделал 11 сентября на брифинге в Киеве.

Татьяна Слипачук (в центре) Gov.ua

«Считаю это чисто политическим решением, которое отвечает определенной политической стратегии. Думаю, нужно непосредственно спросить офис президента или у него самого», — считает Слипачук, комментируя причины представления президента.

По её словам, в представлении президента содержится ссылка на 28 «необоснованных» решений судов.

«Я не вижу никаких обоснований в 28 нарушениях, о которых идет речь… Оно (представление президента — ред.) является неуместным и таким, что не отвечает действительности, не учитывает обстоятельства дел и тексты судебных решений. С другой стороны, если это политическое решение и президент как лицо, которое избрано с очень большим отрывом, которое избрано абсолютно демократично, берет на себя ответственность относительно такого решения, то ЦИК его воспримет. Но она не воспримет безосновательные представления», — рассказала Слипачук.

Она заявила, что «персонально» не собирается оспаривать представление Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Зеленский внес на рассмотрение парламента представление на досрочный роспуск состава ЦИК, большинство которого составляют люди экс-президента Петра Порошенко и его фракции. Сегодня профильный комитет Рады рекомендовал парламенту распустить ЦИК. Президент мотивировал свое представление наличием 28 решений ЦИК, которые были отменены судами. Депутат от фракции «Слуга народа» Алина Загоруйко заявила, что в представлении указано, что ЦИК действовал предвзято в ходе избирательного процесса.