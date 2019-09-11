Москва, , 18:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп начать менять свою политику в отношении Украины, но его теперь уже бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон к таким переменам оказался неспособен, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы можем ожидать не принципиальных изменений, но тем не менее изменений, — сказал Делягин. — Обычно, когда людей увольняют так, как уволили Болтона, это связано не с тем, что не сошлись характерами. Когда человека выгоняют пинком под зад, это значит, что он натворил что-то очень серьёзное. Какая была у Болтона последняя поездка? В Белоруссию и на Украину. А на Украине произошло очень серьёзное смягчение. Они уже не собираются рвать все договора. А Болтон с шашкой на коне ехал мочить русских. Но в ситуации с Украиной Трамп уже сменил формат, а Болтон не может. Леопарды не меняют свои пятна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия не ждёт, что за отставкой Болтона последуют какие-то подвижки в российско-американских отношениях.

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