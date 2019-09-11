Москва, 11 сентября 2019, 18:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп начать менять свою политику в отношении Украины, но его теперь уже бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон к таким переменам оказался неспособен, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия не ждёт, что за отставкой Болтона последуют какие-то подвижки в российско-американских отношениях.
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