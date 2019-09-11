Москва, , 18:10 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Украины должна быть распущена просто потому, что она сформирована из людей бывшего украинского президента Петра Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

ЦИК Украины Artemka

«Я считаю, что её (ЦИК) нужно распустить. Почему? Этой истории полтора года — шло обсуждение формирования Центральной избирательной комиссии. Полтора года диктатор через колено гнул парламент, чтобы сформировать подконтрольный себе ЦИК. Даже ради компромисса с Яценюком они пошли на увеличение количества членов ЦИК», — заявил Килинкаров.

«Почему люди Порошенко или Яценюка должны быть представлены в ЦИК? Или кто-то реально верит, что люди, которых делегировал туда Порошенко, является чистыми и готовы выполнять свой долг и обязанности? Я в это не верю», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде досрочно прекратить действие полномочий Центральной избирательной комиссии в связи с тем, что она «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость» в своих решениях.