Москва, , 18:01 — REGNUM Для того, чтобы ситуация на Украине сдвинулась с мёртвой точки, киевским властям для начала нужно научиться работать в соответствии с действующим законодательством. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Если политическая партия идёт на выборы с риторикой проведения реформ, обновления страны и так далее, то первое, что она должна сделать, какую реформу провести — это научиться жить по плохим законам, которые есть в Украине», — заявил Килинкаров.

«Хотите не плохие, то вносите изменения или новые законы. Но самое главное — научиться жить по законам и демонстрировать это всему обществу. Если вы начинаете с нарушения конституции нарушение законов, в этой стране никогда порядка не будет», — подчеркнул он.