Симферополь, 11 сентября 2019, 18:00 — REGNUM Крымские «единороссы» не нуждались в фальсификации голосования на полуострове, поскольку лидировали по всем предвыборным опросам. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября высказала крымский политолог и социолог Наталья Киселёва.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму из-за попытки фальсификации голосования и ряда ошибок со стороны одной из комиссий были отменены результаты выборов на двух избирательных участках в Раздольненском районе и Железнодорожном районе Симферополя. Перевыборы должны состояться в декабре 2019 года.
Подробности: В Крыму отменили результаты выборов на двух избирательных участках