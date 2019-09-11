Сухум, , 17:56 — REGNUM Верховный суд Абхазии зарегистрировал административное исковое заявление Алхаса Квицинии, проигравшего второй тур президентских выборов, сообщает 11 сентября РИА Новости.

Дата судебного заседания будет назначена позже.

Напомним, второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты — победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Оппозиция потребовала назначить повторные выборы, утверждая, чт Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

10 сентября в Сухум прошли митинг в поддержку избранного президента Хаджимбы и акция в поддержку проигравшего Квициния.