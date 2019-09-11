Москва, 11 сентября 2019, 17:55 — REGNUM Уволенный советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не понял своего шефа и всерьёз ожидал вовлечения Америки в очередную войну, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 11 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Однако Трамп, как заметил Мигранян, обещал американскому народу вернуть войска домой и не собирался вовлекать США в ещё одну войну.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Госдепа США Майка Помпео, после ухода Джона Болтона с должности советника по нацбезопасности лидеры других государств не должны рассчитывать на изменение внешнеполитического курса США.
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