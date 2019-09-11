Симферополь, , 17:55 — REGNUM За пять лет в Крыму так и не появилось реальной альтернативы «Единой России», а увеличение рейтинга других партий свидетельствует только о ситуативном голосовании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября заявила крымский политолог и социолог Наталья Киселёва.

«В нашем случае ЛДПР, КПРФ и другие региональные отделения получили голоса избирателей, как говорится, на дармовщину, не предпринимая должных усилий для расширения своего базового электората», — отметила политолог.

С другими политическими силами, по её словам, на полуострове ничего не происходит, так как они, по сути, ничего не делают для достижения своих главных целей.

«Если местные партийные отделения так называемой оппозиции и далее будут пребывать в политическом анабиозе, то на следующих выборах крымчане просто их проигнорируют», — уверена Наталья Киселёва.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно окончательным итогам голосования в Крыму в Госсовет республики при явке 33,2% прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.

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