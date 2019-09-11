Москва, , 17:54 — REGNUM Совет Думы пригласит на свое заседание в октябре главу Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Андрея Костюка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

«На следующий Совет, который состоится в октябре, решили пригласить главу Росавтодора», — сказал Жуков.

Он пояснил, что Совет Думы принял решение в дальнейшем приглашать руководителей служб и ведомств, «которые, как правило, не попадают на «правительственный час».

В заседании Совета Думы принял участие глава Росстата Павел Малков.