Севастополь, , 17:48 — REGNUM Бывший главнокомандующий ЧФ РФ Александр Витко и руководитель севастопольского отделения партии «Единая Россия Дмитрий Саблин отказались от своих депутатских мандатов в пользу других однопартийцев. Об этом 11 сентября журналистам сообщил глава горизбиркома Сергей Даниленко.

«Они подали заявления в адрес избиркома. И один, и другой отказываются от мандата депутата Заксобрания Севастополя. Их места займут следующие по списку кандидаты в депутаты», — сообщил Даниленко.

Он также отметил, что кандидат под №2 от партии «Единая Россия» Екатерина Алтабаева была избрана по мажоритарному округу, поэтому её мандат также переходит следующему по списку кандидату. А депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский ещё не подавал заявление в горизбирком с отказом от мандата депутата Заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе после обработки 100% бюллетеней в Законодательное собрание прошло пять партий. В городе работало 184 участка, явка избирателей составила более 29%. По словам главы горизбиркома Сергей Даниленко, в городе работало 184 участка, ни на одном из них нарушений не было обнаружено.

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