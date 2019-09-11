Киев, 11 сентября 2019, 17:46 — REGNUM
Правительство Украины рассчитывает до конца сентября утвердить техническую часть программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) по возобновлению программы кредитования Киева в конце 2019 года. Об этом 11 сентября заявил на брифинге в Киеве премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Премьер пообещал найти общий язык с МВФ вне зависимости от того, что прежнее правительство не выполнило программу сотрудничества с фондом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует объявлять дефолт по внешним долгам. По словам главы государства, Киев рассчитывает изменить условия программы сотрудничества с МВФ. Напомним, ранее близкий к президенту бизнесмен Игорь Коломойский призвал Киев объявить дефолт.