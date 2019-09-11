Донецк, , 17:40 — REGNUM Украинские каратели открыли огонь по пожарным, боровшимся с огнём в посёлке шахты «Трудовская», ранив троих сотрудников МЧС ДНР, сообщил 11 сентября жирналистам представитель Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские силовики обстреляли из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия сотрудников МЧС ДНР, ликвидировавших возгорание на одной из улиц обстрелянного посёлка.

«Сегодня в 15:10 мск вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка с применением станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили три сотрудника МЧС, которые ликвидировали возгорание по адресу ул. Мамина-Сибиряка», — сказал представитель Донецкой Народной республики.

Напомним, ранее в ДНР сообщили о трёх обстрелах жилых кварталов, которые с утра 11 сентября успели устроить украинские каратели.

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