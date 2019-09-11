Курган, , 17:35 — REGNUM В гордуме Кургана озвучили окончательный состав думы седьмого созыва. По итогам выборов 8 сентября 2019 года большинство мест представительного органа займут кандидаты от партии «Единая Россия»: 17 мандатов из 26, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме муниципалитета.

Напомним, гордума Кургана формируется из 13 депутатов, избранных по партийным спискам, и 13 победителей по одномандатным округам. По одномандатным округам победу одержали 12 единороссов и одна представительница КПРФ. По многомандатным округам в гордуму Кургана прошли два представителя «Справедливой России», два либерал-демократа, четыре коммуниста и пять единороссов.

Наибольший процент по многомандатным округам у «Единой России» — 33,01%, у КПРФ — 24,78%, у КПРФ — 16,24% голосов, у ЛДПР — 15,84%. Партия «Родина» набрала 3,83% голосов избирателей, поэтому её представителям не нашлось места в новом созыве гордумы Кургана.

Отметим, что ранее заявлялось о тотальной победе «Единой России» по многомандатным округам. Однако после полного подсчёта голосов ситуация кардинально изменилась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в шестом созыве гордума Кургана избиралась по 25 одномандатным округам. В её составе с 2014 года большинство, 21 мандат, был у представителей «Единой России». По одному месту тогда досталось представителям КПРФ, партий «Родина» и «Справедливой России», а также одному самовыдвиженцу.