Москва, , 17:34 — REGNUM На фоне инициативы президента Украины Владимира Зеленского распустить Центральную избирательную комиссию многие бывшие сторонники Петра Порошенко решили поддержать решение украинского лидера, не заметив двойных стандартов в собственном поведении. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Эти заработные платы — не самые высокие. И назначали этих людей господин Порошенко и его правительство, за которое (украинские эксперты) топили пять лет. Это на самом деле не Зеленский и не новая власть. Это старые зарплаты», — заявил Килинкаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде досрочно прекратить действие полномочий Центральной избирательной комиссии в связи с тем, что она «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость» в своих решениях.

На этом фоне появились скандальные новости о том, что зарплата членов ЦИК Украины за август превысила выплаты за парламентские выборы и составила до 438 тыс. гривен.