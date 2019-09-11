Москва, , 17:27 — REGNUM На Украине начинают репетировать провокации для организации очередного майдана. Об этом заявил заявил лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Вспомним вчерашнее сообщение Онищенко, что Порошенко хочет закупать 5−10 тыс. штыков. Теперь мы видим, по сути, репетицию провокации, чтобы улица вышла несогласная и начался очередной бунт и майдан», — заявил Кот.«Я связываю эти вещи. Она же устроила чистую провокацию. Она специально атакует по поводу зелёных человечков, провоцирует с Крымом. Чтобы был повод выйти на трибуну и показать, что легко способны (работу) заблокировать, а снаружи Раду могут заблокировать остальные», — подчеркнул он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко заявил о том, что олигархи Пётр Порошенко и Ринат Ахметов намерены использовать радикалов для противостояния с президентом Украины Владимиром Зеленским.

А 10 сентября в Верховной Раде возникла конфликтная ситуация вокруг выступления народного депутата от Европейской солидарности Ирины Геращенко, которая заявила, что «зеленые человечки» захватывают украинский парламент и превращают его в законодательный орган Автономной республики Крым.