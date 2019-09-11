Бишкек, , 17:23 — REGNUM Узбекские силовики не занимаются передислокацией вооруженной военной техники к границе с Киргизией, пишет 24. kg со ссылкой на информацию, поступившую от киргизстанских пограничников.

В пограничной службе отмечают, что узбекские пограничники проводят инженерные работы на автотрассе неподалеку от киргизско-узбекской госграницы на территории, которая, согласно достигнутым между правительствами двух стран договоренностям, принадлежит Узбекистану.

В пограничном ведомстве подчеркивают, что узбекская сторона задействовала «КамАЗы», «УАЗы», экскаваторы и другую дорожную технику. Однако после того, как жители приграничных киргизских сёл выразили обеспокоенность в связи с происходящим, пограничники Узбекистана приостановили проведение работ близ границы с Киргизией.