Якутск, , 17:20 — REGNUM Суд в Якутии признал уроженца Киргизии виновным в похищении и изнасиловании местной жительницы и приговорил его к 14 годам тюрьмы, пишут киргизстанские СМИ.

Также судебный орган признал виновными и двоих его сообщников, которых в итоге приговорил к четырем и к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ИА REGNUM напоминает, что в середине марта 2019 года в городе Якутск произошло резонансное преступление, спровоцировавшее массовые антимигрантские митинги по всей Якутии.

Уроженец Киргизии похитил и изнасиловал жительницу Якутска, а затем отвез в автосервис к своим знакомым, которым предложил забрать ее в качестве платы за ремонт его машины. Впоследствии жертва смогла сбежать от преступников и обратилась в полицию.