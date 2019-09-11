Ростов-на-Дону, 11 сентября 2019, 17:18 — REGNUM В морском порту Ростова-на-Дону произошли кадровые изменения. Капитаном порта назначен Даниил Бусленко.
К исполнению обязанностей новый капитан приступил 3 сентября. Ранее Бусленко работал первым заместителем капитана порта Ростов-на-Дону, с марта текущего года — исполнял обязанности капитана ростовского порта, уточняет ИАА «ПортНьюс».
Издание «Коммерсант» пишет, что предыдущий капитан морского порта Ростова-на-Дону в июне текущего года был осуждён за получение взятки (ч. 5 п. «в» ст. 290 УК РФ). Суд присудил экс-капитану штраф в размере 3 млн рублей.