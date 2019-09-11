Киев, 11 сентября 2019, 17:17 — REGNUM Украинский политический эксперт Валерий Клочок согласился с утверждением телеведущего украинского телеканала «Макси ТВ» Антона Довлатова, который отметил положительную сторону в потере Украиной «ядерного статуса», поскольку украинские военные не могут защитить военные склады «даже от возгорания сухой травы». Соответствующее заявление Клочок сделал 11 сентября, комментируя очередной пожар на армейском арсенале под Калиновкой (Винницкая область).
Он напомнил, что минобороны обязано учитывать фактор пожароопасной обстановки при охране военных складов и объектов.
Эксперт также призвал правительство Украины возобновить проверки бизнеса на предмет соблюдения норм пожарной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что 11 сентября в селе Калиновка (Винницкая область) на армейском 48-ом арсенале произошло шесть взрывов боеприпасов. По его словам, из-за возгорания сухой травы взорвались боеприпасы, которые подлежали утилизации. Они хранились на технической территории склада. До этого, в сентябре 2017 года под Калиновкой также горели военные склады. Пожар спровоцировал детонацию снарядов, огонь охватил 10% от общей площади военного объекта.