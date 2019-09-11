Киев, , 17:17 — REGNUM Украинский политический эксперт Валерий Клочок согласился с утверждением телеведущего украинского телеканала «Макси ТВ» Антона Довлатова, который отметил положительную сторону в потере Украиной «ядерного статуса», поскольку украинские военные не могут защитить военные склады «даже от возгорания сухой травы». Соответствующее заявление Клочок сделал 11 сентября, комментируя очередной пожар на армейском арсенале под Калиновкой (Винницкая область).

«Да. Есть надежда на то, что новая власть решит эти проблемы. Еще не успели. Склады подчинены министерству обороны. Оно должно навести порядок. Извините, они должны были навести там порядок после того как там уже произошли взрывы. Что это было? Это трудно комментировать адекватными словами», — сказал Клочок.

Он напомнил, что минобороны обязано учитывать фактор пожароопасной обстановки при охране военных складов и объектов.

«Погода диктует свои условия, очень засушливая погода. Произошло возгорание. Очень жарко, нет дождя. «Слугу народа» выбрали и законы принимают, а склады до сих пор взрываются. Одиночные случаи уже были… Хочется сказать no comment в этой истории. Ну, сколько можно уже наступать на одни и те же грабли. Странно. Вы же знаете, что такая погода, вы не можете этого не знать. Ну, сделайте что-то в конце концов, чтобы этого не возникало», — обратился Клочок к руководству минобороны.

Эксперт также призвал правительство Украины возобновить проверки бизнеса на предмет соблюдения норм пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что 11 сентября в селе Калиновка (Винницкая область) на армейском 48-ом арсенале произошло шесть взрывов боеприпасов. По его словам, из-за возгорания сухой травы взорвались боеприпасы, которые подлежали утилизации. Они хранились на технической территории склада. До этого, в сентябре 2017 года под Калиновкой также горели военные склады. Пожар спровоцировал детонацию снарядов, огонь охватил 10% от общей площади военного объекта.