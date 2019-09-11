Вильнюс, 11 сентября 2019, 17:10 — REGNUM В парламенте Литвы сегодня, 11 сентября, политики, представители министерств энергетики, иностранных дел, операторов распределительных сетей и другие эксперты обсуждали, как запретить электроэнергии с Белорусской АЭС попасть в Прибалтику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, если Латвия начнёт закупать электричество с БелАЭС, то литовские запретительные меры о попадании такой электроэнергии в Литву «повисли на волоске».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.
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