Вильнюс, , 17:10 — REGNUM В парламенте Литвы сегодня, 11 сентября, политики, представители министерств энергетики, иностранных дел, операторов распределительных сетей и другие эксперты обсуждали, как запретить электроэнергии с Белорусской АЭС попасть в Прибалтику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Контекст следующий: в прошлом году мы приняли решение, согласно которому, электроэнергию не только с Островецкой АЭС, но и из всего восточного блока, с границы на Востоке, мы принимать не будем. С момента, когда начнёт действовать АЭС в Белоруссии. Но последние новости таковы, что рынок Прибалтики зависит не только от нас одних, но и от того, как себя ведут, какие правила устанавливают, наши северные соседи — эстонцы и латыши. А латыши, а, может, даже и эстонцы, думают иначе, нежели мы», — открывая заседание комиссии по энергетике сказал её глава Виргилиюс Подерис.

По его словам, если Латвия начнёт закупать электричество с БелАЭС, то литовские запретительные меры о попадании такой электроэнергии в Литву «повисли на волоске».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.

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