Киев, 11 сентября 2019, 17:08 — REGNUM Украина подготовила свою газовую систему к трехсторонним (ЕС-Россия-Украина) газовым переговорам с Кремлем, в частности компания «Нафтогаз Украины» накопила в своих газовых подземных хранилищах более 19 млрд кубометров газа. Об этом 11 сентября заявил на брифинге в Киеве премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Он сообщил, что Украина хорошо подготовилась к прохождению отопительного сезона.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября пройдут трехсторонние газовые переговоры. 11 сентября министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия готова к участию в газовых переговорах с Украиной и Европейским Союзом. Главной темой переговоров станут условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020 года.