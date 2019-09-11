Киев, , 17:08 — REGNUM Украина подготовила свою газовую систему к трехсторонним (ЕС-Россия-Украина) газовым переговорам с Кремлем, в частности компания «Нафтогаз Украины» накопила в своих газовых подземных хранилищах более 19 млрд кубометров газа. Об этом 11 сентября заявил на брифинге в Киеве премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Зачем так много? Очень просто. Впереди много рисков связанных с переговорами с россиянами относительно транзита. Поэтому государство Украина, чтобы иметь уверенные позиции, чтобы не стать жертвой давления в переговорах, наполнило свою систему. Речь идет не только о хранилищах. Мы подготовили свою систему, чтобы быть минимально уязвимыми к любым попыткам надавить во время переговоров. Мы довольно уверенно себя чувствуем», — заверил Гончарук.

Он сообщил, что Украина хорошо подготовилась к прохождению отопительного сезона.

«Провели совещание с руководством НАК «Нафтогаз» и убедились в том, что государство, а значит и все мы с вами, хорошо готовы к зиме. Своевременно закуплены и накоплены достаточные объемы газа, чтобы чувствовать себя этой зимой более-менее уверенно. Конечно впереди сложные переговоры с Россией», — сказал Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября пройдут трехсторонние газовые переговоры. 11 сентября министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия готова к участию в газовых переговорах с Украиной и Европейским Союзом. Главной темой переговоров станут условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020 года.