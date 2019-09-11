Новосибирск, , 17:03 — REGNUM Глава Баганского района Новосибирской области подал заявление об отставке сообщается на сайте администрации района. В размещённой информации говорится, что Юрий Вязов покидает пост «в связи с переходом на новое место работы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По решению наградной комиссии администрации района Юрию Маркленовичу вручили медаль «За вклад в развитие Баганского района» и памятный сувенир от работников администрации. В ответной речи Юрий Вязов поблагодарил всех за сплоченную работу и пожелал процветания району», — отметили в районной администрации.

Полномочия главы района возложены на первого заместителя Юрия Говоруна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник отдела по делам молодёжи города Бердска Татьяна Лильбок уволилась из мэрии и перешла на работу в детский сад.

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