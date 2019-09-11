Москва, 11 сентября 2019, 18:00 — REGNUM

Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • РФ перед выбором: договориться с Западом или принудить его.

Подробнее о важном — в вечернем выпуске Радио REGNUM в 20:00 (мск).

Слушайте выпуск на сайте

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине прогремели взрывы, в ФРГ заявили о возрождении РФ: Радио REGNUM