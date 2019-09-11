Владимир, , 16:29 — REGNUM Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области назначен полковник Руслан Блинов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующий приказ 30 августа подписал министр МЧС России от Евгений Зиничев. Как уже сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель регионального ведомства Владимир Белозёров, возглавлявший владимирских спасателей с 2013 года, был с 1 сентября назначен начальником ГУ МЧС России по Курской области.

Руслан Блинов до нового назначения занимал пост первого заместителя Владимира Белозерова.