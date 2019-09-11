Симферополь, 11 сентября 2019, 16:23 — REGNUM Реформирование избирательной системы не повысит явку, и это проблема не только России, но и других государств, живущих в условиях представительной демократии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября высказала крымский политолог и социолог Наталья Киселёва.
По её словам, реформирование избирательной системы не повысит явку, так как нет хороших или плохих избирательных систем, в каждой есть свои плюсы и минусы.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно окончательным итогам голосования в Крыму в Госсовет республики при явке 33,2% прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. На прошлых выборах в 2014 году в Крыму проголосовало 53,56% избирателей. В Севастополе при явке свыше 29% пятипроцентный барьер также преодолели: «ЕР», ЛДПР и КПРФ. На предыдущих выборах проголосовало 48,49% севастопольцев.
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