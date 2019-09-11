Симферополь, , 16:23 — REGNUM Реформирование избирательной системы не повысит явку, и это проблема не только России, но и других государств, живущих в условиях представительной демократии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября высказала крымский политолог и социолог Наталья Киселёва.

«Наше избирательное законодательство, как, впрочем, и в подавляющем большинстве современных государств, не содержит нормы о нижнем пороге явки, выборы состоялись и их результаты являются законными. Задавать вопрос о легитимности бессмысленно, так как избиратели, не пришедшие на голосование, автоматически признают власть, реализуемую существующими государственными институтами», — отметила специалист.

По её словам, реформирование избирательной системы не повысит явку, так как нет хороших или плохих избирательных систем, в каждой есть свои плюсы и минусы.

«А так как снижение явки на выборах — это проблема всех государств, то некоторые из них вводят норму обязательного голосования. Но таких стран меньшинство — всего 22 из 194-х, при этом не все из них применяют санкции к гражданам, не воспользовавшимся своим избирательным правом, поэтому такая обязанность не приводит к желаемым результатам. Мы живём в условиях представительной демократии, поэтому гражданам, чтобы показать свою политическую позицию и надо в рамках этих условий действовать, а не бездействовать, игнорируя выборы», — считает Киселёва.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно окончательным итогам голосования в Крыму в Госсовет республики при явке 33,2% прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. На прошлых выборах в 2014 году в Крыму проголосовало 53,56% избирателей. В Севастополе при явке свыше 29% пятипроцентный барьер также преодолели: «ЕР», ЛДПР и КПРФ. На предыдущих выборах проголосовало 48,49% севастопольцев.

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