Москва, , 16:07 — REGNUM В Москве нужно ввести смешанную систему выборов в Московскую городскую думу, заявил 11 сентября первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин на пресс-конференции в Москве.

«В Москве давно назрел вопрос о введении смешанной системы выборов: 50 процентов одномандатники, 50 — по партийным спискам», — сказал он.

Рашкин добавил, что «это логично».

Напомним, что выборы в Мосгордуму проходят по мажоритарной системе. В 45 избирательных округах жители выбирают по одному депутату. В кампании 2019 года члены «Единой России» зарегистрировали свои кандидатуры в качестве самовыдвиженцев, отказавшись от партийного маркера.