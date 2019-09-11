Дамаск, , 16:00 — REGNUM Сирийская арабская армия 10 сентября вновь начала обработку позиций боевиков в городе Кабани. Подразделения 42-й бригады 4-й танковой дивизии обрушили мощный шквал ракет и артиллерийских снарядов на оборону противника на юге этого города.

Дело до штурма населённого пункта пока не дошло. Речь в данном случае идёт о войне на истощение ресурсов джихадистов. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Кабани — это стратегический город на северо-востоке Латакии. В настоящее время находится под контролем боевиков из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Джихадисты неоднократно отражали попытки сирийской армии захватить Кабани, несмотря на численное превосходство на этом фронте.

Одной из причин успешной обороны Кабани силами боевиков является обилие подземных туннелей и баз, расположенных вокруг города. Сирийская армия не смогла уничтожить данные туннели, что сделало её уязвимой для засад спецназа исламистов.

Для командования сирийской армии захват Кабани является первоочередной задачей из-за географического преимущества, которое он даёт боевикам в этом районе северо-восточной Латакии.