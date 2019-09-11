Вильнюс, , 15:58 — REGNUM Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс не скрывает, что решение Европейского суда по правам человека в Страсбурге, которое отклонило прошение Станисловаса Дрелингиса передать его дело «Дрелингас против Литвы» для рассмотрения Большой коллегии, тем самым узаконив мартовское решение, станет прецедентом в том числе и для других подобных дел, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 сентября.

В Литве мартовское решение ЕСПЧ трактуют как «историческую победу» и признание «геноцида литовцев со стороны СССР». «Мы получили важную весть, что, отклонив жалобу заявителя, вступило в силу историческое решение ЕСПЧ, в котором было признано, что литовские суды правомерно осудили лицо за геноцид партизан как значимой части литовского народа. Таким образом, признаётся, что участие в репрессиях против значимой части литовского народа может квалифицироваться как геноцид. Оценка таких советских репрессий в международном суде особенно важно не только для жертв преступлений, но и для всего литовского общества», — заявил Янкаускас.

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Станисловас Дрелингас — участник операции по задержанию главаря «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в середине прошлого века. Его арестовали в 1956 году, а в 1957 году исполнили смертный приговор. Адольфас Раманаускас признан советским судом виновным в гибели нескольких тысяч гражданских лиц и терроризировании мирного населения.

Дрелингас, как один из участников операции по поимке Ванагаса, уже в современной Литве был осуждён за геноцид. Все литовские суды подтвердили приговор, а защита Дрелингаса подала иск в ЕСПЧ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года ЕСПЧ не признавал «геноцидом» борьбу советских правоохранительных органов с «лесными братьями», а лишь признал отсутствие нарушений со стороны литовских судов, которые за это осудили Дрелингаса. Оценивался конкретно механизм, а за основу было взято аналогичное дело «Василяускас против Литвы», которое в 2015 году Литва проиграла. После этого в Литве поменяли и расширили ряд понятий в законодательстве, и уже новые законы не противоречили друг другу, что в итоге и констатировал суд в марте, а сейчас отклонил жалобу передать дело Дрелингаса Большой коллегии.

Что в целом не отменяет опасность прецедента, созданного ЕСПЧ. Мотивы решения отклонить жалобу не сообщаются.

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