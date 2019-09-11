Москва, , 16:00 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров намеревается посетить во время своей поездки в Ирак город Эрбиль. Об этом глава внешнеполитического ведомства России заявил 11 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску.

Эрбиль Zirguezi

«У меня есть приглашение от моего коллеги, министра иностранных дел Ирака. Мы договорились, что такой визит состоится до конца этого года. Сейчас окончательно утрясаем конкретные даты. В рамках данного визита планируется посещение Эрбиля, Иракского Курдистана», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Также глава российского МИД отметил, что данный визит станет частью общей работы по поддержке усилий руководства Ирака по «консолидации общества, по обеспечению этноконфессионального согласия в стране».

Кроме этого, Сергей Лавров рассказал о важности Ирака как российского партнёра и одного из ключевых игроков региона, а также напомнил о традиционно насыщенном двустороннем сотрудничестве России и Ирака.

«Экономическая повестка дня, гуманитарная, образовательная — всё это важно будет обсудить в ходе наших переговоров», — заключил министр иностранных дел России.

Отметим, ранее, 10 сентября, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Сергей Лавров в начале октября посетит во время своей поездки в Ирак город Эрбиль.