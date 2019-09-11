Киев, 11 сентября 2019, 16:07 — REGNUM На Украину приехали представители Международного валютного фонда (МВФ), заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщило 11 сентября информационное агентство «Украинские новости».
Гончарук выразил надежду, что Украине удастся решить все вопросы с МВФ до 24 сентября, когда завершится визит миссии.
Как сообщало ИА REGNUM, главной темой переговоров руководства Украины и представителей МВФ станет объём новой программы финансовой помощи и сроки её реализации.
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