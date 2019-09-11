Дамаск, , 15:50 — REGNUM Российские ВКС нанесли 11 сентября 2019 года авиаудары по провинции Идлиб. Это произошло впервые после установления режима прекращения огня с 6 утра 31 августа 2019 года, сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Три удара пришлись по позициям иностранных боевиков на западе провинции Идлиб: городам Аль-Дахр и Кафр-Марис. Джихадисты принадлежат группировкам «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хуррас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данные бандгруппы в основном контролируют местность у города Джиср-эш-Шугур, ключевого опорного пункта боевиков в этом районе.

Ранее поступали сообщения, что ВКС РФ наносили удары и по горному городу Кабани, расположенному на северо-востоке провинции Латакия. Однако минобороны РФ опровергло эти заявления. В воздушном пространстве района Джебель-Аль-Акрад присутствовали российские самолёты, но удары по городу Кабани наносили ракетные и артиллерийские подразделения Сирийской арабской армии.

Факт возобновления авиаударов со стороны группировки войск РФ в Сирии говорит о том, что цели прекращения огня не достигнуты, боевики остались на прежних позициях и настроены на продолжение боевых действий с сирийским правительством.