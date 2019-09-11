София, , 15:45 — REGNUM Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов и руководитель Государственного агентства по национальной безопасности Димитр Георгиев 11 сентября представили депутатам Народного собрания доклад о расследовании в отношении председателя движения «Русофилы» Николая Малинова, обвиняемого в шпионаже в пользу России, передаёт «Болгарское национальное радио».

Шпион Кремля Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Младенова, всего в рамках расследования были временно задержаны восемь лиц, а также проведены обыски и изъятия по разным адресам в Софии, Пернике и Брезнике.

Следствие полагает, что за счёт финансовых средств, получаемых от российских граждан с которыми Малинов поддерживал контакты, якобы финансировались инициативы, направленные на продвижение определённого политического курса в Болгарии.

«Один из этих граждан России входит в составленные США и Евросоюзом списки лиц, подозреваемых в совершении действий против территориальной целостности Украины, а другой является высокопоставленным сотрудником разведывательной службы», — заявил глава МВД Болгарии.

По его утверждению, задания, а в ряде случаев и финансовые средства, глава движения «Русофилы» получал во время многократных поездок в Россию. В распоряжении следствия также имеется якобы изготовленная Малиновым «докладная записка на русском языке о необходимости геополитической переориентации Болгарии», сообщил министр.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе генеральный прокурор БолгарииСотир Цацаровсообщил, что председателю Национального движения «Русофилы» Николаю Малинову было предъявлено обвинение в сборе и передаче секретной информации российским организациям. Речь идет об Обществе развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» и Российском институте стратегических исследований, чьим директором является Леонид Решетников.

Решетникову был запрещен въезд на территорию Болгарии сроком на 10 лет. Малинов на время следствия отпущен под залог в 25 млн евро, ему запрещено покидать пределы страны. Также в рамках расследования был допрошен секретарь движения «Русофилы»Юрий Борисов.

Движение «Русофилы» было создано в 2003 году. Его целью заявлено развитие дружеских отношений между Россией и Болгарией.

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