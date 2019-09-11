Джакарта, , 15:35 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил о необходимости расширения сотрудничества на уровне Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая инженеров, чтобы укрепить регион от экономического спада, сообщает информационное агентство Antara.

«В настоящее время мировая экономика не слишком дружелюбна. В некоторых странах наблюдается экономический спад, а в некоторых он уже начался», — заявил глава государства, открывая 37-ю конференцию инженеров АСЕАН в Джакарте.

Президент отметил, что с населением около 600 млн человек АСЕАН является большой державой в мировой экономике. Ассоциация зарекомендовала себя как безопасный, стабильный и развивающийся регион.

«Я надеюсь на сотрудничество не только между инженерами, но и между специалистами других областей науки. Это должно дать начало новым инновациям, способствующим экономическому росту», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо официально открыл 37-ю конференцию инженеров АСЕАН, ударив в гонг.

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