Москва, , 15:40 — REGNUM Присутствие российских военных в Приднестровье противоречит молдавской конституции, считают в Кишинёве. Военные РФ должны покинуть Приднестровье, заявил глава МИД Молдавии Николай Попеску 11 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Вывод российских войск остается одним из важнейших приоритетов для Кишинёва, подчеркнул Попеску. Он напомнил, что военное присутствие не соответствует принципу нейтралитета, который закреплен Основным законом страны.

Как сообщало ИА REGNUM, российские миротворцы вошли в зону боевых действий в Приднестровье в июле 1992 года. Они до сих пор поддерживают мир в разделительной зоне.

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