София, 11 сентября 2019, 15:31 — REGNUM В Вашингтоне осведомлены о предъявлении в Болгарии обвинений в шпионаже председателю Национального движения «Русофилы» Николаю Малинову. Об этом говорится в распространённом 11 сентября заявлении посольства США в Софии.
«Нам известно о расследовании болгарскими правоохранительными органами предполагаемого случая шпионажа. Соединённые Штаты полностью поддерживают усилия Болгарии по защите своего суверенитета от зловредного влияния», — заявили в посольстве.
Напомним, ранее на неделе генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, что председателю Национального движения «Русофилы» Николаю Малинову было предъявлено обвинение в сборе и передаче секретной информации российским организациям.
В настоящее время Малинов на время следствия отпущен под залог в 25 млн евро, ему запрещено покидать пределы страны. Также в рамках расследования был допрошен секретарь движения «Русофилы» Юрий Борисов.
Движение «Русофилы» было создано в 2003 году. Его целью заявлено развитие дружеских отношений между Россией и Болгарией.
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