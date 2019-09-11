Москва, , 15:30 — REGNUM В Совфеде считают некорректным термин «большая игра», который использует глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс, характеризуя нынешнее состояние российско-британских отношений, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

«Никаких аналогий с противостоянием между Британской и Российской империями, которое имело место на протяжении большей части XIX века, сегодня не просматривается», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор объясняет слова Сандерса ностальгией.

«Ностальгия по былому могуществу Британии, достигшему своего апогея в викторианскую эпоху, — вот что, на мой взгляд, движет в первую очередь генералом. Отсюда и попытка выставить ее в качестве самостоятельного игрока», — указал он.

Клинцевич считает, что глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании, обладающий всей полнотой необходимой информации, «поступает просто неприлично, пугая британское правительство и население страны несуществующей угрозой».