Берлин, , 15:28 — REGNUM Минские переговоры, касающиеся мирного урегулирования конфликта в Донбассе, могут быть активизированы. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас 11 сентября в ходе выступления в бундестаге.

Он отметил, что за последние два года минский процесс фактически остановился, так как ни Россия, ни Украина не были готовы идти навстречу друг другу. Однако после избрания Владимира Зеленского президентом Украины в процессе проявилась положительная динамика.

Так, стороны согласовали меры по разведению сил и совершили обмен заключенными, кроме того, перемирие в Донбассе стало соблюдаться лучше. Происходящие изменения говорят о возможности оживить минский процесс, а Германия и Франция готовы активно оказывать помощь, заявил Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила о некотором прогрессе в подготовке саммита в нормандском формате. Ожидается, что переговоры состоятся через несколько недель.

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