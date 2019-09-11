Москва, , 15:24 — REGNUM Законопроект, разрешающий спецслужбам и военным сбивать беспилотники при определенных условиях, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября. Аргументом служит обеспечение безопасности.

Беспилотник (сс) Powie

ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардия получают полномочиям по пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве.

«Сбивать» дроны они смогут методом «подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами», разрешено также «повреждение или уничтожение таких судов».

Законопроект наделяет правоохранительные и силовые ведомства правом пресекать полеты беспилотников в конкретных ситуациях.

«Это места проведения массовых и публичных мероприятий, это необходимость обеспечения безопасности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, а также обеспечение проведения оперативно-розыскных, следственных мероприятий и контртеррористических операций», — перечислил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Он подчеркнул, что Госдума не вводит дополнительных запретов на полеты беспилотников — уже сейчас прописаны места, где полет дронов запрещен.

Вместе с тем в ходе дискуссии депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) обратил внимание на то, что беспилотники летают над владениями чиновников, и эти факты получают огласку.

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