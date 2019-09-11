Москва, , 15:22 — REGNUM Продлении исполнительного распоряжения, которое предусматривает автоматическое введение санкций США против иностранных физических лиц и компаний, так или иначе уличенных в попытках вмешательства в американские выборы любого уровня, это просто формальная процедура, и всё, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Надо понимать, что американская демократия очень гордится своими процедурами, и вчерашнее продление уже действующих санкций — тот самый случай. Напрямую на экономику России они не имеют глобального влияния, сама процедура завораживает всех по обе стороны Атлантики.

Отдельной строкой стоит подчеркнуть, что в самом сообщении о этих санкциях, прямо в тексте прозвучало, что продление введенного год назад распоряжения не говорит о том, что такое вмешательство в процесс выборов президента США вообще было.

В текущих условиях, которые сложились в глобальном мире и глобальной экономике, санкции как пережиток партии демократов в Америке будут наблюдаться долго, но при этом их реальное значение будет сходить на нет.

В перспективе у глобальной мировой политики и экономики есть шансы столкнуться с интересом и диалогом с Россией. И это не удивительно. Интерес к России основан на геополитике. Вполне возможно, что на фоне расширения геополитического диалога российские граждане смогут стать свидетелями более длительного тренда любви всего русского и российского.

Ранее не раз говорили о том, что при позитивном развитии сценария с санкциями и диалогом между Москвой и Вашингтоном, который явно давно назрел, и более того, в условиях внешнеторгового противостояния между Вашингтоном и Пекином, которое приобретает всё новые и новые краски для Дональда Трампа, станем свидетелями новой волны укрепления курса российской национальной валюты.

Тому есть скрытые течения в мировой экономике и, в первую очередь, геополитике, а она — часть и движущая сила всей экономики, и не только региональной, но и мировой. Переговорный процесс в рамках формата и G-8, и в рамках формата «Большой двадцатки» (G-20) требует присутствия России.

На крепкую национальную валюту влияют не только чисто экономические показатели, тут многое лежит в формате большой политической игры, которая без России уже не складывается у ведущих лидеров Запада. И в первую очередь тут буксуют именно США, а это значит, что им просто необходим в перспективе, и уже сейчас, прямой и косвенный диалог с Москвой, как в качестве реального оппонента, так и в качестве партнёра и гаранта в ряде сторонних переговоров, например, с официальным Пекином.

Так что сами по себе санкции — это надолго, но вполне возможно, что с ними будут происходить те же процессы, которые превращают хорошее вино в простой уксус», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Траамп подписал указ о продлении действия американских санкций за иностранное вмешательство в выборы в США ещё на год — до 12 сентября 2020 года.

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