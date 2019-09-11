Элиста, , 15:14 — REGNUM Выборы главы Республики Калмыкия, голосование на которых проходило 8 сентября, признаны состоявшимися, победителем выборов объявлен Бату Хасиков. Об этом 11 сентября сообщила избирательная комиссия РК.

«Выборы главы республики Калмыкия признаны состоявшимися, а результаты — действительными. Победителем признан Бату Хасиков», — цитируют главу избиркома Александра Дикалова РИА «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах главы Калмыкии состоялось 8 сентября. При явке более 55% 82,57% голосов набрал врио главы республики Бату Хасиков. 8,51% проголосовали за Наталью Манжикову («Справедливая Россия»), 3,35% — за Петра Вышкварока (ЛДПР), 2,75% голосов получил Батыр Мучиев («Патриоты России»). По оценке наблюдателей, выборы прошли без нарушений.