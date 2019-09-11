Ереван, , 15:18 — REGNUM Посол России в Армении Сергей Копыркин подтвердил информацию о том, что президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит республику. Об этом он заявил журналистам 11 сентября на конференции в филиале МГУ в Ереване.

Дипломат напомнил, что 1 октября в Ереване состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором должны присутствовать лидеры стран ЕАЭС, в том числе и президент России.

Напомним, ранее о визите президента России сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.