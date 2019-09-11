Минск, , 15:06 — REGNUM На сегодняшний день исполком Содружества независимых Государств (СНГ) не получал от Киева никаких официальных писем с уведомлением о прекращении своего участия в СНГ и выходе из базовых соглашений. Об этом 11 сентября заявили в пресс-службе исполкома Содружества.

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«Что касается СНГ, то ситуация не поменялась», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

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Киев намерен покинуть еще три соглашения СНГ

«Кроме политических заявлений, никаких официальных писем, нот о том, что Киев выходит из СНГ и прекращает участие в базовых соглашениях, не поступало», — добавили в исполкоме.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о приостановке Украиной процесса расторжения двусторонних соглашений с Россией, который был в одностороннем порядке начат Украиной в 2014 году и активно продвигался при тогдашнем президенте Петре Порошенко. под данным издания, Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении договоров с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года правительство Украины приняло решение о выходе сразу из нескольких соглашений, действующих в рамках Содружества независимых государств (СНГ) — «О межгосударственном обмене экономической информацией» от 26 июня 1992 года, «Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности» от 24 сентября 1993 года, «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности» от 15 мая 1992 года. В министерство экономического развития и торговли Украины пояснили, что эти соглашения были «несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом».

В апреле 2019 года Украина заявила о выходе из соглашения по стандартизации вооружения и военной техники в рамках СНГ. В мае стало известно о намерении Киева покинуть ещё три соглашения СНГ в сфере налогообложения — протокол об унификации двойного налогообложения доходов и имущества, соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с налоговыми нарушениями, а также соглашение о сотрудничестве в борьбе с налоговыми преступлениями. Эти документы датированы 1992, 1999 и 2005 годами соответственно.

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