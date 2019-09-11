Брюссель, , 15:05 — REGNUM Представитель Европейского союза осудил заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за слова об аннексии земель на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, об этом 11 сентября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник.

«Политика строительства и расширения поселений на оккупированных территориях является с точки зрения международного права незаконной, и ее продолжение подрывает перспективы установления прочного мира», — утверждает источник.

Напомним, ранее Биньямин Нетаньяху заявил о своем решении установить суверенитет Израиля над территориями к западу от реки Иордан. Данное заявление было сделано в преддверии парламентских выборов в стране.

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