Брянск, , 15:01 — REGNUM Президент Владимир Путин назначил новым руководителем Следственного комитета по Брянской области Максима Лукичева. Высшая должность в региональном Следкоме стала вакантна полтора года назад, когда Игоря Литвинова перевели на аналогичный пост в Калужскую область.

Ранее Лукичев возглавлял отдел по расследованию особо важных дел Новгородской области, там же был первым заместителем главы управления региона. Специальное звание — полковник юстиции, сообщает ГТРК «Брянск».

Максим Лукичев родился 21 сентября 1976 года в Москве. За время работы в органах прокуратуры он служил в Мурманске, Краснодаре, с 2011 года замещал руководящие должности в органах Следственного комитета Российской Федерации.